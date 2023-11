Zwei Tote bei Angriff auf psychiatrische Klinik

Großaufgebot an Sicherheitskräften vor Klinik

Zuvor hatte die Polizei erklärt, es habe „mehrere Opfer“ gegeben. Fernsehbilder zeigten ein Großaufgebot von Sicherheitskräften an der Klinik. Das New Hampshire Krankenhaus in der Landeshauptstadt Concord ist eine stationäre Einrichtung mit 185 Betten, in der Patienten mit akuten psychischen Erkrankungen behandelt werden.