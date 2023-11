Feuerwehr lockt mit Lkw-Schein um Verstärkungen

„Zuckerl“ für Qualifikation

Um dennoch für Nachwuchs zu sorgen, bietet die Freiwillige Feuerwehr Ansfelden in Zusammenarbeit mit der Gemeinde ein besonderes „Zuckerl“ an: Wer sich für fünf Jahre verpflichtet, bekommt die Kosten für den C-Schein im Lauf dieser Zeit rückerstattet. Dieser Führerschein erlaubt das Lenken von Kraftfahrzeugen mit einem maximal zulässigen Gewicht von über dreieinhalb Tonnen - fast alle Feuerwehrfahrzeuge fallen in diese Kategorie.