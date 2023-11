Kampf um Metaller-KV: Montag wird weiterverhandelt

Arbeitgeber: „Fürchten uns nicht vor Streiks“

Der Streik der Arbeitnehmer dauert indes an, am Donnerstag ist nach Auskunft der Gewerkschaften der stärkste Tag des seit Dienstag andauernden Protestes. Die Arbeitsniederlegungen würden bis Freitag andauern, hieß es. Die Arbeitgeber betonten am Donnerstag einmal mehr, sie seien immer verhandlungsbereit gewesen, würden sich aber auch nicht vor Streiks fürchten.