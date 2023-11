„Nicht einmal Dreck unter den Nägeln wird gegönnt“

In Vorarlberg haben die Metallerstreiks am Dienstag bei der Firma Grass in Höchst begonnen. „Wir haben eine ganze Schicht abgestellt. Rund 150 Kollegen haben aus Protest gegenüber dem schändlichen Angebot der Arbeitgeber ihre Arbeit niedergelegt“, berichtet PRO-GE Landesvorsitzender Wolfgang Fritz.