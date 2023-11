Isegrim geht’s schneller an den Wolfskragen

„Mehr als 20 Wolfsrisse hat es in der heurigen Alpsaison gegeben“, klagte der ÖVP-Abgeordnete Bernhard Feurstein bei der Landtagssitzung am Mittwoch. Sorge bereitete den Abgeordneten vor allem die Zunahme der Wolfspopulation in den Nachbarländern. „Ohne vernünftige Bestandsregelung wird der Wolf nicht nur ein Problem für die Landwirte, sondern auch für den Tourismus“, meinte Feurstein.