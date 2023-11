Missbrauch-Vorwurf in Heim: Ermittlungen beendet

„Betreuer soll drei Bewohnerinnen missbraucht haben“ titelte die „Krone“ am 8. April. Ein Pfleger stand im Verdacht, sich in einer Einrichtung im Hausruckviertel an drei Frauen vergangen zu haben. Der laut Caritas geständige Beschuldigte wurde fristlos entlassen. „Es ging dabei um sehr unangenehme Berührungen durch einen Betreuer“, so die Caritas damals, die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wels erstattete. Ermittelt wurde wegen §205 e, das ist „Sexueller Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person“ sowie §212, also „Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses“.