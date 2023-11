NÖ in Print und TV!

Wie jede Woche finden Sie im Reiseteil der „Kronen Zeitung“ auch eine Österreich-Reportage. Heute entführen wir Sie ins Retzer Land und in den Nationalpark Thayatal. Parallel zu unserer Print-Geschichte dürfen wir Ihnen in ORF 2, 17.30 Uhr, die TV-„Reisezeit“ ans Herz legen, die Sasa Schwarzjirg moderiert. Sie hat das unterirdische Labyrinth unter Retz erkundet, Brot bei der Windmühle gebacken, ist im „Reblaus Express“ bis nach Drosendorf gefahren, weiß nun über Perlmutt-Knöpfe Bescheid und hat einen Blick in den Nationalpark Thayatal geworfen.