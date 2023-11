Bluttat in Tirol: Verdächtiger schweigt weiter

Eltern von Verdächtigem fanden Toten

Das 54-jährige Opfer war in der Wohnung des Verdächtigen leblos mit Stichverletzungen am Hals aufgefunden worden. Die Eltern des mutmaßlichen Täters hatten den Toten entdeckt und daraufhin sofort Alarm geschlagen. Sie hielten offenbar in der Wohnung ihres Sohnes Nachschau, nachdem dieser nicht zur Arbeit erschienen war.