Nach Bluttat in Tirol: Mordverdächtiger schweigt

„Der 45-Jährige war vernehmungsfähig“, berichtet Chefermittler Gert Hofmann auf Anfrage der „Krone“ am Dienstagnachmittag. Der Einheimische wird verdächtigt, seinen 54-jährigen Bekannten am Montagabend mit mehreren Messerstichen in den Hals getötet zu haben. Eine Befragung war bis zum frühen Nachmittag nicht möglich, da er „aufgrund einer Beeinträchtigung, vermutlich durch Alkohol und/oder Suchtmittel“ nicht vernommen werden konnte.