Vorstoß aus dem Westen: Asylwerber-Kodex regt auf

Was sagen andere Länder? Thomas Stelzer (OÖ) lässt ausrichten: „Wir fördern Integration, fordern aber auch, dass Asylwerber etwas leisten und unsere Werte achten. Wir haben als erstes Bundesland eine Deutschpflicht in der Sozialhilfe eingeführt.“ Auch fordere Stelzer, dass Asylwerber für gemeinnützige Arbeiten verpflichtet werden können. NÖ-VP-Landeschefin Johanna Mikl-Leitner verweist auf im Regierungsprogramm verankerte Maßnahmen bei Deutsch. „Wir arbeiten an Weiterentwicklungen.“