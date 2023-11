Verwirrte 83-Jährige irrte die ganze Nacht umher

Der Sohn einer 83-jährigen Welserin kam am Mittwoch gegen 14 Uhr zur Polizei in Wels und zeigte die Abgängigkeit seiner Mutter an. Sie hatte ihr Haus in Wels gegen 9.30 Uhr verlassen und war seither nicht zurückgekehrt. Sie ist mit einer beigen Übergangsjacke, einer dunklen Hose sowie einer roten Mütze bekleidet und führt kein Mobiltelefon mit sich.