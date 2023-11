Das Lazarett der Eisbullen lichtet sich

In Klagenfurt gastieren die Bulls jedenfalls beim Zuschauer-Zampano, der im ICE Hockey League-Herbst 2023 die meisten Zuschauer (61.084) in die Eishallen locken konnte. Der Meister rangiert in diesem Ranking (Statistik rechts) auf Platz neun. Raffl und Co. spielen im Schnitt auswärts vor 2.587, daheim nur vor 2.025 Interessierten. Trotz aller Klub-Bemühungen, in der Eisarena für den besonderen Eventcharakter zu sorgen.