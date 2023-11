Amira Pocher verrät wahren Grund für Ehe-Aus

Kinder haben Priorität

Aber durch die Beziehung mit Pocher habe sie sich verändert, schilderte Amira. Ihr 30. Geburtstag sei ein Wendepunkt gewesen. Ihre Mutter habe damals zu ihr gesagt: „Amira, du hast dich so krass verändert. Du bist so negativ, deine Art zu sprechen, du bist vulgär in der Streitkultur.“ Zwar habe sie das erst nicht hören wollen, habe dann aber zu grübeln begonnen. „Nach Wochen sagte ich mir: Ich kann das nicht mehr. Ich möchte so nicht mehr sein.“