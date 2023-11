Pocher über Ehe-Aus: „Humor ist mein Ventil“

Sandy stolz auf Pocher

An ihren Ex-Mann gerichtet sagte Meyer-Wölden, sie sei „eigentlich sehr stolz“ auf ihn, dass er sich zuletzt so geöffnet und die weichere, emotionale Seite, die sie ja schon kenne, gezeigt habe. Pocher hatte unter anderem einen offenen Brief an Amira geschrieben, in dem er angab, „als Ehepartner versagt“ zu haben.