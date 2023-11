Männer wollten in Secret-Service-Auto einbrechen

Tat soll nicht gegen Enkelin gerichtet gewesen sein

US-Medien wie der Sender ABC berichteten, der Vorfall habe sich vor dem Haus der 29-jährigen Biden-Enkelin Naomi in Georgetown zugetragen. Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass der Einbruch in das Auto in irgendeiner Form gegen die Anwältin gerichtet gewesen sein könnte. Laut ABC wurde die Tochter von Bidens Sohn Hunter aber über den Vorfall unterrichtet. In Washington gibt es regelmäßig Einbrüche in Autos. Wagen mit zerschlagenen Seitenfenster sind in manchen Stadtteilen ein alltägliches Bild.