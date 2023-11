Hofburg profitiert von türkis-grünem Budget

VdB plant 2024 einen Besuch der UN-Generalversammlung

Zu den geplanten Auslandsreisen des Bundespräsidenten zählen für 2024 der Besuch der UN-Generalversammlung in New York sowie Reisen in die Schweiz und nach Zentral- und Osteuropa. Es sei damit zu rechnen, dass der Bundespräsident im kommenden Wahljahr auch innenpolitisch stark gefordert sein werde, so Edtstadler. Wie viel Geld für den Bereich „Repräsentation“ vorgesehen sei, wollte Maria Großbauer (ÖVP) im Ausschuss wissen. Es seien dafür bei Veranstaltungen und für diplomatischen Austausch insgesamt 1,25 Millionen Euro vorgesehen, sagte Edtstadler.