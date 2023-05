VdB: „Meine Zeit läuft ab…“

EU Präsidentin ist erfreut

Auch die Präsidentin des EU-Parlaments, Roberta Metsola, freut sich darüber, dass das Besucherzentrum „Erlebnis Europa“ nun auch in Wien an prominenter Adresse Halt macht. Sie streicht die Hilfe für die Ukraine durch die Europäische Union hervor. Die EU müsse sich gerade vielen Herausforderungen stellen. Umso mehr sei es wichtig, dass nun mehr Europabewusstsein durch „Erlebnis Europa“ in Österreich einziehen soll.