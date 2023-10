So kommen Sie zu einer Wohnung in der Hofburg

Hofburg Nummer 1, als Nachbar das Staatsoberhaupt mit seiner Gattin. Das macht bei Bewerbungen oder am Briefkopf sicherlich Eindruck. Auch für „Normalsterbliche“ ist es möglich, an einer von Wiens feinster Innenstadt-Adresse zu leben. Denn in den Gebäuden der Hofburg gibt es 54 Mietwohnungen.