Warum eine Jungbäuerin Spaß an der Arbeit hat

Als Erbhof darf sich jedes landwirtschaftliche Anwesen bezeichnen, das seit mehr als 200 Jahren in Familienbesitz ist. Der Rosstauscherhof in Lasberg knackt in vier Jahren die Halbzeit. Dank des Engagements und der Begeisterung einer jungen Mühlviertlerin ist der Hof für weitere Jahrzehnte in sicheren Händen.