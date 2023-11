Hilfe für Opfer der Erdbeben in Nepal

Suche nach Überlebenden in Trümmern

Obwohl Erste Hilfe rasch da war und Hilfsmittel geschickt werden, funktioniert dies nicht so schnell wie in Österreich„, sagt sie. Der Zugang in den Gebirgsregionen sei besonders erschwert. “Jetzt liegt der Fokus ganz auf der Suche nach Überlebenden in den Trümmern„, teilt Glocknitzer mit. Sie und ihre Schwester rufen erneut zu einer Spendenaktion auf, die ganz im Sinne der Shenpen-Organisation ist: “Ein offenes Herz aus Liebe, Mitgefühl und Großzügigkeit ist ein Juwel in dieser Welt."