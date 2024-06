Neuer Weltrekord über 100 Meter Schmetterling

„Ich dachte, ich würde sterben“

„Ich habe es definitiv gefühlt. Ich dachte, ich würde sterben und wusste nicht, dass ich so schnell bin“, sagte Walsh. Um sich als eine der beiden Erstplatzierten über diese Distanz auch für die Spiele im kommenden Monat in Paris zu qualifizieren, muss die Schwimmerin der University of Virginia aber noch starke Konkurrenz aus dem Weg räumen. Im Finale in der Nacht auf Montag warten in Torri Huske, Regan Smith und Claire Curzan allesamt Medaillengewinnerinnen von Tokio 2020.