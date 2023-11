Das Kartenspiel Solitär jetzt online spielen

In den 1980er Jahren begann der beeindruckende Erfolg von Solitaire, der direkt mit der Entwicklung des ersten PCs zusammenhängt. Um den Zusammenhang besser zu verstehen, holen wir weiter aus: Solitaire verfügt über ein bestimmtes System der Kartenverteilung. Bei der Verteilung der Spielkarten ist daher von Bedeutung, bestimmte Regeln zu beachten, was viel Zeit in Anspruch nimmt und womöglich den Spaß am Spielen verringert. Genau hier kommt die innovative Technik durch den PC ins Spiel, denn der Computer übernimmt die Aufgabe problemlos und immer korrekt. Ein Klick und die richtige Karte auf dem Talon-Stapel wird aufgedeckt, sodass der Onlinespieler per Mausklick nur noch jede Spielkarte an den richtigen Platz ziehen muss. So verschwindet die Mühe und es bleibt nur der Spielspaß!