Weibliche Kriminelle spezialisierter als Männer

Sie hatten alle Strafanzeigen von 2015 bis 2012 aus dem anonymen Land in 21 Kategorien eingeordnet, wie zum Beispiel „Korruption“ und „Sexualdelikte“. „Anschließend clusterten wir die Straftäter und Straftäterinnen anhand der begangenen Delikte“, so Georg Heiler (CSH). Soziodemographische Informationen wie Alter und Geschlecht sowie Angaben über die Art und Schwere der begangenen Verbrechen sowie die geografische Region, in der sie stattfanden, flossen ebenfalls in die Analysen ein. So konnte eine „datengestützte Kategorisierung von Straftaten“ vollzogen werden, in der sich Muster kriminellen Verhaltens erkennen lassen, erklärte Thurner.