Der Umzug nach Bregenz ist momentan ein Segen

Exakt 3848 Fans waren offiziell beim Abschied der Austria aus dem alten Reichshofstadion dabei. Und sie wurden - so wie in den ersten sieben Heimspielen in dieser Saison - abermals von ihrem Team enttäuscht. Zwar konnten diesmal wenigstens zwei Tore bejubelt werden - über die gesamten 90 Minuten war die Leistung aber wieder zu wenig, um zumindest nicht ganz punktelos die altehrwürdige Stätte zu verlassen.