Tägliche Böllerexplosionen erschrecken Anrainer

Was viele nur von Silvester kennen, steht für Andrea Lagler und ihre Dackelhündin „Lilly“ längst an der Tagesordnung. „Hier kommt es leider das ganze Jahr über zu Böllerexplosionen, die die Fensterscheiben wackeln lassen“, beklagt die Anwohnerin der Wilhelmstraße in Meidling im „Krone“-Gespräch. Und weiter: „,Lilly‘ ist dann total verängstigt und versteckt sich, taucht den ganzen Abend nicht mehr auf und möchte am nächsten Morgen kaum aus dem Haus.“