Jugendlicher (14) zündete Böller in seinem Zimmer

Die Serie an Unfällen mit Feuerwerkskörpern in Wien geht weiter: Nachdem am Mittwoch bereits ein Böller in der Hand eines elfjährigen Buben explodiert war, vermeldete die Polizei am Freitag nun ein weiteres Unglück mit Pyrotechnik. Ein Jugendlicher hatte einen Knallkörper in seinem Zimmer gezündet.