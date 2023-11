Österreich liefert Deutschen großen Kampf

Österreich mit 2:0 in Führung

Mit einem starken Powerplay fanden die Österreicher ins Spiel und gingen in der 10. Minute in Führung. Nach einem Scheibengewinn im Mitteldrittel wurde Baumgartner von Mario Huber geschickt und traf aus spitzem Winkel ins kurze Kreuzeck. Auch das 2:0 fiel nach einer Kombination der Linie von Center Baumgartner, der neuerlich ins Kreuzeck perfekt abschloss.