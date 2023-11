Doncic führt Dallas zum siebenten NBA-Saisonsieg

Neuer Turniermodus

Der Sieg gegen die Clippers zählt für die Mavericks doppelt: Denn die NBA-Spiele am Freitag zählen nicht nur für die Hauptrunde, sondern auch für das zum in dieser Saison eingeführte neue Turnierformat. In diesem sind die 30 Teams in sechs Gruppen eingeteilt worden, Anfang Dezember wird in einem K.o.-Modus ein Sieger ermittelt. Die NBA erhofft sich, mit diesem Turnier die Spannung während der regulären Saison zu erhöhen.