Seine gewaltige „Fahne“ verriet einen Unfalllenker

Auf der Bahnhofstraße in Gmunden ereignete sich am Freitag gegen 17 Uhr bei einem Überholvorganges ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Einer der Unfallbeteiligten, ein 65-Jähriger aus Laakirchen verließ die Unfallstelle fluchtartig, nachdem der Zweitbeteiligte, ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck, ihn auf den Alkoholgeruch in seiner Atemluft angesprochen hatte. Der Fahrerflüchtige konnte gegen 18 Uhr ausgeforscht und angetroffen werden.