Lkw-Fahrer (31) schob Pkw vor sich auf die A10

Dann fuhr die 60-Jährige aber direkt vor dem Lkw auf die A10 auf. So unmittelbar davor, dass es der Lkw-Lenker (31) trotz Bremsung nicht verhindern konnte, dass er der Frau auffuhr. Er schob sie in ihrem Pkw einige Meter vor sich her. Die Frau wurde dabei verletzt - wie schwer, ist noch nicht bekannt.