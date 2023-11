Nach dem Feuer: „Geruch wirst du nicht mehr los“

Wie groß sind die Chancen, dass man das Haus wieder bewohnen kann?

Wenn es so stark brennt, lagert sich überall Ruß ab. Ein Problem ist auch der Geruch. Er haftet nach Wohnungsbränden nicht nur an der Kleidung, sondern auch an der Einrichtung. Als Einsatzkräfte merken wir das ja auch am eigenen Körper. Du wäschst dir nach dem Brandeinsatz dreimal die Haare. Aber den Brandgeruch wirst du nicht los. Der kann auch nach einer Woche noch immer da sein. SD