„Es geht ihm so gut, weil er mit mir Sport macht“

Vanessa und Tom Herzog sind Japan-Fans. Seit 1. November bereitet sich Eisschnelllauf Traumpaar in Obihiro auf den Weltcup-Auftakt am Freitag vor. Die Sprintrakete fühlt sich auf einer ihrer Lieblingsbahnen so wohl, dass sie diesmal gleich sieben Erdbeben verschlafen hat: „Tom erzählte, dass einmal sein Bett durch das Zimmer gefahren ist.“