Serien-Dieb vor Gericht: „Es war wie ein Spiel“

Wem das Handy gestohlen wird, der verliert weit mehr als ein paar Hundert Euro, erklärt Richterin Gabriele Glatz am Donnerstag beim Prozess gegen den 33-jährigen Seriendieb: „Das betrifft Telefonnummern, Daten und Fotos.“ Gemeinsam mit einem Landsmann stahl der angeklagte Rumäne im Juli am Electric-Love-Festival in Plainfeld 23 Smartphones. Vor allem auf teure iPhones hatten es die Langfinger abgesehen. Der Schaden belief sich auf bis zu 20.000 Euro.