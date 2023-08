Vom Electric Love-Dieb zu den Parkett-Hehlern

Holzböden stehen wohl bei jedem hiesigen Häuselbauer hoch im Kurs. Das wissen auch die Kriminellen. Eine nun angeklagte fünfköpfige Gruppe – drei Österreicher und zwei Bosnier zwischen 24 und 41 Jahren – muss sich nächste Woche wegen des Diebstahls von mehreren 100 Quadratmetern an Parkettböden vor der Richterin in Salzburg verantworten. Gesamtschaden laut Anklageschrift: 55.000 Euro. Einer der fünf arbeitete nämlich in einer Holzverarbeitungsfirma, die unter anderem Parkett- und Laminatböden herstellt. Mit einem Ex-Kollegen dürfte er laut Anklage den Plan ausgetüftelt haben: 15 Mal fuhren die mutmaßlichen Diebe in Nacht-und-Nebel-Aktionen zwischen September 2021 und Mai 2022 mit einem Transporter zum Firmengelände, luden mit einem Gabelstapler das Diebesgut in das Fahrzeug und brausten davon. Danach verkauften sie die Böden via Willhaben im Internet – deshalb steht neben schwerem Diebstahl auch Hehlerei im Raum.