Schaunig: „Glücksgefühl hält sich in Grenzen“

In den letzten Wochen und Monaten wurden unterschiedliche Töpfe des FAG verhandelt, in der Sitzung am Donnerstag ging es lediglich darum, wie die Zusatzmittel zwischen den Ländern verteilt werden sollen. Von den insgesamt 300 Millionen Euro nach Paragraf 24 FAG gehen 193,14 Millionen an die Länder - und zwar als Fixbeträge. Kärnten erhält 11,3 Millionen Euro, bisher waren es neun. Ingesamt steigt unser Bundesland, das kann man durchaus so sagen, gut aus.