Kult-Restaurant als Schauplatz für Mega-Betrug

„Fahndung Österreich“ stellte einen spektakuläreren Kriminalfall nach. Dabei dienten gleich zwei Kärntner Institutionen als Drehorte. Die „Krone“ durfte dem Filmteam bei den Arbeiten über die Schulter blicken.
Wo sonst Feinschmecker speisen, schlug vor Kurzem das 30-köpfige Filmteam der ServusTV-Sendung „Fahndung Österreich“ seine Zelte auf. „Wir haben lange nach einem passenden Ort für die Szenen, die sich eigentlich im spanischen Malaga ereignet haben, gesucht“, erklärt Regisseur Andy Klein beim Drehstart. Und der Einrichtungsstil des Klagenfurter Restaurants „151er“ habe einfach gepasst.
Eine wahre Begebenheit wird nachgestellt
Auch bei den Schauspielern legte das Team großen Wert auf Authentizität. Daher wurde der Hauptprotagonist extra aus Deutschland eingeflogen. Reza Vaghef sieht dem 37-jährigen Serben, der einen israelisch-luxemburgischen Investor über den Tisch zog, zum Verwechseln ähnlich.
„Jemanden zu finden, der schauspielert und auch noch dem Täter ähnlich sieht, ist gar nicht so einfach“, sagt Film-Redakteurin Martina Dorfer im Gespräch mit der „Krone“, welche die Dreharbeiten im „151er“ begleiten konnte. Dem noch immer auf der Flucht befindlichen Täter gelang es nämlich im Jahr 2023, in einem Restaurant in Malaga an die virtuelle Geldbörse des Unternehmers zu gelangen und so vier Millionen Euro zu ergaunern.
„Wie es der Täter schaffte, an die Zugangsdaten der mobilen Geldbörse zu kommen, weiß man nicht genau. Für den Film haben wir eine Kamera am Sakko des Täters befestigt“, erklärt Film-Redakteurin Martina Dorfer.
Für sie ist der Fall extrem spannend, da der Kriminelle seinem Opfer über wochenlang vorgaukelte, in seine Immobilienprojekte investieren zu wollen und sich mit ihm dann sogar zweimal getroffen hat: einmal eben in einem Restaurant in Malaga und dann noch einmal in der französischen Hauptstadt Paris. Somit wurde nicht nur das legendäre „151er“ Schauplatz für die Sendung, die im Dezember auf ServusTV zu sehen. Auch im Schlosshotel Velden wurden Dreharbeiten für den Kriminalfall durchgeführt.
