Kult-Restaurant als Schauplatz für Mega-Betrug

Für sie ist der Fall extrem spannend, da der Kriminelle seinem Opfer über wochenlang vorgaukelte, in seine Immobilienprojekte investieren zu wollen und sich mit ihm dann sogar zweimal getroffen hat: einmal eben in einem Restaurant in Malaga und dann noch einmal in der französischen Hauptstadt Paris. Somit wurde nicht nur das legendäre „151er“ Schauplatz für die Sendung, die im Dezember auf ServusTV zu sehen. Auch im Schlosshotel Velden wurden Dreharbeiten für den Kriminalfall durchgeführt.