Salzburg-Trainer Struber: „Richtig schmerzhaft!“

Alexander Schlager (Salzburg-Tormann): „Ich glaube, dass wir uns selber um den Punkt gebracht haben oder mehr. Wir investieren so viel, betreiben so viel Aufwand und belohnen uns nicht dafür. Wir haben eine richtig gute Partie gemacht, aber in der Phase, wo wir das Gegentor kriegen, und auch schon davor, waren wir nicht mehr so konsequent, haben das Zentrum offen gelassen. Sie haben dann sofort reingespielt in die Räume. Schade, dass da nicht mehr gegangen ist. Man muss aber bedenken, dass wir gegen Inter gespielt haben, sicher eine der besten Mannschaften im Klub-Fußball aktuell, von daher liegt die Latte hoch. Trotzdem wäre zweimal mehr möglich gewesen. Dass wir am Ende mit null Punkten dastehen, das tut weh.“