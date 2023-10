Israels Armee griff Flüchtlingslager Jabalia an

Ägypten will Verletzte versorgen

Ägyptens Regierung scheint nun bereit zu sein, Verletzte aus dem Palästinensergebiet aufzunehmen. „Medizinische Teams werden morgen am Grenzübergang vor Ort sein“, sagte ein Vertreter der Gesundheitsbehörden am Dienstag. Der Grenzübergang Rafah, der nicht von Israel kontrolliert wird, werde am Mittwoch geöffnet, um eine gewisse Zahl verletzter Palästinenserinnen und Palästinenser einreisen zu lassen. Ein Fotograf sah bereits zahlreiche Krankenwagen.