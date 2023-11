Nach Messer-Angriff: Verdächtiger (35) in U-Haft

Damit sind nun die Ermittler wieder am Zug: Noch müssen Spuren ausgewertet und Beweise zusammengetragen werden. Der Verdächtige wird in den nächsten Wochen im Auftrag des Gerichts von einem Neuro-Psychiater untersucht: Es bestehen Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit des Mannes. Wie berichtet, soll der 35-Jährige am Montagvormittag siebenmal mit einem Küchenmesser auf seinen Vermieter eingestochen haben. Minuten danach folgte die Festnahme. Im Verhör räumte der Verdächtige die Tat ein.