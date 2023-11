Siebenmal auf Vermieter mit Messer eingestochen

35-Jähriger gestand die Tat

Der Verdächtige konnte bereits Minuten nach der Tat mit einem blutigen Küchenmesser in der Hand festgenommen werden - weil eine Streife zufällig in der Nähe war. Laut „Krone“-Informationen zweifeln die Ermittler nun aber an der Zurechnungsfähigkeit des Mannes. Anlass dafür seien offenbar seine wirren Aussagen im ersten Verhör. Die Tat an sich hat er bekanntlich bereits gestanden.