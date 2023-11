FACC landete nach drei Quartalen in roten Zahlen

Weitere 500 Mitarbeiter sollen in den nächsten Monaten an Bord geholt werden, der Ausbau des Werks in Kroatien hat begonnen, auch das Auftragsbuch füllt sich immer weiter! Nach der Corona-Krise in der Luftfahrt spürt auch die FACC sichtlich den Aufwind. Der Umsatz stieg, das Ergebnis nach Steuern und Abgaben ist allerdings negativ.