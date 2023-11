Voestalpine: Gewinn schrumpfte um 382 Millionen €

„Im langjährigen Durchschnitt“

„Das letzte Geschäftsjahr wies Rekordwerte auf. Das aktuelle Ergebnis liegt im langjährigen Durchschnitt und ist im Hinblick auf die derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durchaus zufriedenstellend“, so Eibensteiner, der in den letzten Wochen auch die Bauprojekte in Leoben-Donawitz und Linz auf den Weg bringen konnte, wo der Bau von Elektrolichtbogenöfen beginnt und damit der Wandel in Richtung der grünen Stahlproduktion eingeläutet wird.