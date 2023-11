Steirer vergewaltigt Patientin in Krankenhausbett

Im Mai 2023 soll sich der schwere Alkoholiker bei einem stationären Aufenthalt im LKH II, Standort Süd, in Graz mitten in der Nacht in das Zimmer einer Patientin geschlichen haben und sich an ihr vergangen haben. Der 46-Jährige gab vor Richterin Catherine Farmer an, sich wegen seines Alkoholkonsums an nichts erinnern zu können.