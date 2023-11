Alkoholisierter Autolenker kracht in Buswartehütte

Am frühen Abend gegen 17.30 Uhr touchierte am Dienstag zwischen Saalfelden und Leogang ein alkoholisierter Pkw-Lenker einen weiteren Pkw auf der B164. Anschließend krachte der 73-Jährige in ein Buswartehäuschen. Bei dem Unfall erlitt der Salzburger Verletzungen unbestimmten Grades.