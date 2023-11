63-Jähriger in Kärnten von Fichte erschlagen

Mann von gefällten Baum getroffen

Am Nachmittag war ein 63 Jahre alter Pensionist aus dem Bezirk Spittal an der Drau in einem Waldstück im Gemeindegebiet von Greifenburg mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt gewesen - alleine. Dabei dürfte es zwischen 14 und 14.30 Uhr zu einem Unfall gekommen sein: Der Mann muss von einem gefällten Baum getroffen worden sein.