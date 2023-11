Xiaomi 13T Pro: Was kann das Leica-„Billighandy“?

Xiaomi nähert sich dafür aber auch bei der Ausstattung dem 1300-Euro-Flaggschiffmodell - hier finden Sie den Test des Xiaomi 13 Pro - an. Erstmals spendieren die Chinesen ihrem „Einsteiger-Flaggschiff“ eine Kamera mit Leica-Tuning, außerdem gibt es ein wasserdichtes (IP68) Gehäuse, eine Oberklasse-CPU von MediaTek, drahtloses Laden und ein erfreulich helles OLED-Display mit hoher Bildwiederholrate. In Sachen Ausstattung lässt das Xiaomi 13T Pro auf den ersten Blick also wenig missen. Auf den zweiten Blick gibt es aber sehr wohl Verbesserungspotenzial.