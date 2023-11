Rätsel um Massensterben von Elefanten gelöst

Immunsystem der Tiere womöglich geschwächt

Die Forscher haben eine Theorie, warum das sonst ungefährliche Bakterium so verheerende Folgen für die Dickhäuter hatte. Zum Todeszeitpunkt seien diese gerade auf Futtersuche gewesen. Die langen Wanderungen, Trockenheit und Nahrungsmangel könnten den Tieren so stark zugesetzt haben, dass der Erreger deren Immunsystem einfach überrannt habe, so der Wissenschaftler Falko Steinbach, der an der Studie beteiligt war.