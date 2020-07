Massentod von Elefanten: Gefahr auch für Menschen?

Experte warnt: „Wildtierkrankheiten in aller Munde“

Bislang kann nur eine Milzbrand-Vergiftung und Wilderei als Todesursache ausgeschlossen werden. McCann wundert sich allerdings, dass die Regierung von Botswana dem Rätsel nicht weiter auf den Grund geht: „Wenn wir ein Massensterben von Elefanten in der Nähe von Wohngebieten haben - und das zu einer Zeit, in der Wildtierkrankheiten in aller Munde sind - erscheint es außergewöhnlich, dass die Regierung die Proben nicht an ein seriöses Labor geschickt hat“, so der Tierschutzexperte.