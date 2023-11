„Brauchen Asylwerber-Kodex auch in Wien!“

Es ist das Polit-Thema dieser Tage: In Vorarlberg müssen Flüchtlinge per Unterschrift bestätigen, einen Deutschkurs zu belegen und gemeinnützige Arbeit zu leisten, ansonsten würde die Sozialhilfe gekürzt. Dies ruft nun auch Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer in einem Interview für krone.tv auf den Plan: „Ja, es sollte auch in Wien diesen Asylwerber-Kodex geben.“