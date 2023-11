Bryan Adams „frustriert“ und „hilflos“ über Kriege

Am 8. Dezember bringt der 64-Jährige sein Boxset „Live At The Royal Albert Hall“ auf den Markt. Auch mit einer DVD und CD seines Auftritts in der legendären Londoner Konzerthalle vom vergangenen Jahr, wo der Sänger an drei Abenden seine Alben „Cuts Like A Knife“, „Into The Fire“ und „Waking Up The Neighbours“ aufführte.